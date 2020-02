UFFICIALE – Cellino ha scelto, Diego Lopez nuovo allenatore del Brescia

Eugenio Corini è stato esonerato per la seconda volta in questa stagione dalla guida tecnica del Brescia (qui la notizia). Il presidente Massimo Cellino ha deciso di chiamare al suo posto una sua vecchia conoscenza dei tempi del Cagliari

Il solito vulcanico Massimo Cellino ha colpito ancora. Il presidente sardo del Brescia ha deciso oggi di esonerare Eugenio Corini dalla guida del Brescia per la seconda volta in questa stagione. Per la sua sostituzione il Brescia ha ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo di Diego Lopez, vecchia conoscenza del presidente Cellino che lo ha avuto prima come giocatore poi come allenatore ai tempi del Cagliari.