UFFICIALE – Cambia un’altra panchina di Serie A: Cioffi lascia l’Udinese

Ieri si è chiusa la stagione 2021/2022 della Serie A. L’Inter è arrivata seconda alle spalle del Milan ma intanto, l’attenzione è già sulla prossima stagione. E in Serie A cambia già una panchina: Cioffi lascia l’Udinese.

ADDIO – L’Inter non ha vinto lo scudetto ma ha portato a casa comunque due titoli in questa stagione. Intanto, in ottica della prossima stagione, cambia già un panchina in Serie A. L’Udinese infatti ha diramato un comunicato ufficiale che annuncia la fine del rapporto con Cioffi. Per lui però, come spiega Gianlucadimarzio.com, si potrebbero aprire le porte dell’Hellas Verona visto che Tudor potrebbe lasciare la panchina. Decisivo sarà il vertice tra il presidente gialloblù e Tudor in programma.