UFFICIALE – Cagliari, Semplici il nuovo allenatore: firma fino al 2022

Con un comunicato ufficiale sul sito web della società, il Cagliari ha comunicato che toccherà a Leonardo Semplici sostituire l’esonerato Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex SPAL firma fino al 2022.

NUOVO ALLENATORE – Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco comunicato oggi, è arrivata la firma del suo sostituto. Si tratta di Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL. Questo il comunicato ufficiale della società rossoblu: “Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leonardo Semplici che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblù Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini”.