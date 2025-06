UFFICIALE – Cagliari, anche Nicola saluta. Altra rivoluzione in Serie A

Il valzer delle panchine in Serie A continua senza sosta. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva ora l’ufficialità di un nuovo divorzio eccellente: Davide Nicola non sarà l’allenatore del Cagliari nella prossima stagione. Il club rossoblù ha comunicato la separazione attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali.

COMUNICATO – “Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono – si legge nel comunicato –. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale”. Davide Nicola ha centrato l’obiettivo salvezza riportando entusiasmo e compattezza a un gruppo in difficoltà. Con il suo stile concreto e pragmatico, ha saputo dare nuova solidità al Cagliari, garantendo al club sardo un’altra stagione in Serie A, nonostante un cammino tutt’altro che semplice.

ALTRA PANCHINA IN SERIE A – La separazione è maturata in modo consensuale, ma rappresenta l’ennesimo stravolgimento nel panorama degli allenatori italiani. Il Cagliari si unisce infatti a un elenco sempre più lungo di squadre di Serie A che si apprestano ad affrontare la prossima stagione con una nuova guida tecnica, come Inter, Bologna, Lazio e Fiorentina.