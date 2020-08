UFFICIALE – Biabiany lascia l’Italia e sbarca in Spagna al San Fernando

Condividi questo articolo

Jonathan Biabiany, ex esterno offensivo dell’Inter, ha salutato l’Italia dopo la sua ultima esperienza al Trapani e firma con il club spagnolo del San Fernando

UFFICIALITÀ – Jonathan Biabiany, ex ala d’attacco dell’Inter, ha firmato con la squadra spagnola del San Fernando. Il francese, svincolatosi dal Trapani, club di Serie B, riparte quindi dalla terza serie del Paese iberico.

NOTA – L’annuncio è arrivato stamattina sul sito della società, dove si legge. “Il San Fernando Sports Club e il calciatore Jonathan Ludovic Biabiany (Parigi, 28/04/1988) hanno raggiunto un accordo per l’ingaggio dell’attaccante francese per le prossime due stagioni. Biabiany, 32 anni, ha una lunga storia nel mondo del calcio, con più di 200 partite in Serie A, massimo campionato italiano (160 al Parma o 50 all’Inter); 65 partite in Serie B, tra cui il Trapani Calcio, squadra da cui proviene; e 15 nella Fortuna Liga, la Prima Divisione della Repubblica Ceca, dove ha giocato con l’AC Sparta Praga. Inoltre, ha giocato in UEFA Champions League, Europa League e Supercoppa italiana ed europea. Ha anche l’onore di avere tra i suoi titoli una Coppa Italia e un Mondiale per Club FIFA, entrambi giocando all’Inter. Benvenuto su La Isla, Jonathan!“.