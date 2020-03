UFFICIALE – Basilea-Eintracht Francoforte non si gioca: il motivo

Basilea-Eintracht Francoforte, sfida valida per gli ottavi di Europa League non si giocherà. La gara, in programma il 19 Marzo, è saltata a causa della situazione relativa al coronavirus.

STOP – La sfida Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà. Lo ha comunicato la squadra svizzera con un video pubblicato sul sito web ufficiale in cui, Roland Heli, direttore generale del club, spiega: Sappiamo che diverse centinaia di tifosi ospiti raggiungerebbero comunque Basilea e durante la partita si radunerebbero all’esterno dello stadio. In quel caso le disposizioni emanate dal Consiglio federale che proibiscono raduni con più di mille persone verrebbero disattese. Siamo in contatto con i dirigenti dell’Eintracht, le autorità dei due paesi e l’Uefa. Una situazione particolare come quella che stiamo vivendo necessità di decisioni speciali e di maggiore comprensione da parte di tutti».

Fonte: laregione.ch