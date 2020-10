UFFICIALE – Bartomeu non è più il presidente del Barcellona: l’annuncio

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arriva la conferma: Bartomeu non è più il presidente del Barcellona. Il dirigente ha rassegnato le sue dimissioni: ecco l’annuncio del club blaugrana.

FINE – Termina ufficialmente il rapporto tra Josep Bartomeu e il Barcellona. Il presidente ha rassegnato le dimissioni, dopo il Consiglio di Amministrazione di oggi pomeriggio. Una decisione, quella di Bartomeu, che anticipa la possibile mozione di sfiducia. Finisce così nel peggiore dei modi una storia durata sei anni. Dal 23 gennaio 2014, giorno della sua nomina a presidente, sotto la sua guida i blaugrana hanno vinto tutto, sia in Spagna, sia nel mondo. Tra i confini nazionali hanno conquistato quattro campionati, quattro Copa del Rey e due Supercoppe di Spagna. A livello internazionale sono arrivate anche una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per Club. Otto di questi tredici trofei sono arrivati tra il 2014 e il 2016: un biennio dorato per Bartomeu e il Barcellona, che nel 2014/15 realizza anche il Triplete. Ora però i rapporti sono irrimediabilmente compromessi, anche a causa della querelle con Lionel Messi la scorsa estate. Ecco l’annuncio della sua decisione direttamente da parte del club catalano: