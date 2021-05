UFFICIALE – Il Barcellona annuncia l’arrivo di Aguero! Clausola esagerata

Il Barcellona ha annunciato l’arrivo dell’attaccante argentino Aguero. L’ex giocatore del Manchester City arriva a parametro zero

COLPO A ZERO − Il Barcellona ha comunicato la firma di Sergio Aguero. Il “Kun” arriva a parametro zero dal Manchester City − squadra con la quale ha giocato 390 partite, segnato 260 gol e vinto cinque Premier League, una FA CUP, sei Coppe di Lega e tre Community Shield − firmando un contratto biennale con clausola rescissoria pari addirittura a 100 milioni di euro. Ecco il comunicato del club. Aguero è uno dei colpi a parametro zero su cui sta lavorando da tempo il Barcellona. Nulla da fare per l’Inter e per gli altri club interessanti all’attaccante argentino, che aveva già scelto di indossare la maglia blaugrana.