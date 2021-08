UFFICIALE − Arnautovic torna in Serie A, l’ex Inter va al Bologna

Ritorna ufficialmente in Serie A Arnautovic. Il giocatore austriaco, vincitore del Triplete con l’Inter nel 2010, arriva alla corte di un altro ex nerazzurro come Mihajlovic al Bologna.

COMUNICATO − “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic“.

Fonte: BolognaFC.it