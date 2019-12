UFFICIALE – Ancelotti torna in Premier League: è il nuovo allenatore dell’Everton

Carlo Ancelotti ritorna in Premier League dopo l’esperienza con il Chelsea. Dopo aver risolto il suo contratto con il Napoli oggi è stato ufficializzato dall’Everton attraverso i canali social del club.

RITORNO IN PREMIER LEAGUE – Carlo Ancelotti dopo aver risolto il suo contratto con il Napoli, trovando l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto, che scadenza al 30 giugno 2021, ha firmato il suo nuovo contratto con l’Everton, club che milita in Premier League. Il tecnico ha subito commentato, attraverso un post pubblicato su Twitter, la sua felicità: “Entusiasta di annunciare il mio approdo all’Everton. Sono felice di tornare in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la fiducia”.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 21, 2019