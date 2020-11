UFFICIALE – Altro che Juventus, Guardiola rinnova col Manchester City

Guardiola Manchester City

Pep Guardiola ha rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega al Manchester City. Continua così l’avventura in Premier League del tecnico spagnolo e si spengono i sogni della Juventus che da anni cerca di portarlo, senza successo, nel nostro campionato

Pep Guardiola è da diversi anni uno dei grandi sogni, forse il più grande, della Juventus. Un sogno che sembra destinato a restare tale in quanto il tecnico spagnolo e il Manchester City non sembrano avere alcuna intenzione di interrompere un cammino comune iniziato ormai nel 2016. Il sito ufficiale del Manchester City ha infatti comunicato pochi minuti fa la notizia del rinnovo fino al 2023 del contratto che lega i citizens all’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco. Guardiola resterà quindi in Premier ancora a lungo mettendo probabilmente, e definitivamente, fine a tutte le voci che lo vorrebbero, prima o poi, in Serie A sulla panchina della Juventus.

fonte: mancity.com