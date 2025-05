UFFICIALE – Allegri torna al Milan per la seconda volta! I dettagli del contratto

Dopo l’esonero di Sergio Conceicao, il Milan ha annunciato attraverso una nota ufficiale, il ritorno di Massimiliano Allegri. Di seguito il comunicato e i dettagli del contratto.

UFFICIALE – “AC Milan è lieto di annunciare che Massimiliano Allegri è stato nominato allenatore della Prima Squadra Maschile. Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri ha giocato in Serie A con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli prima di iniziare la sua carriera di allenatore nel 2002. Ha allenato Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima di esordire in Serie A con il Cagliari nel 2008. Nel 2010 è passato al Milan, vincendo il 18° Scudetto del Club nella sua prima stagione, seguito dalla Supercoppa Italiana nel 2011. Dal 2014 al 2019, e di nuovo dal 2021 al 2024, ha allenato la Juventus, guidandola alla vittoria di 5 scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club porge un caloroso benvenuto e i migliori auguri a Massimiliano e al suo staff”.

Allegri al Milan, il contratto del tecnico livornese

DETTAGLI – Massimiliano Allegri torna ad allenare il Milan per la seconda volta. Per lui un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il contratto biennale prevede un’opzione per un’ulteriore stagione, con uno stipendio complessivo da circa 5.5 milioni di euro all’anno.

Fonte: acmilan.com