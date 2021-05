UFFICIALE – Allegri è il nuovo allenatore della Juventus

Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juventus. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dalla società bianconera che in mattinata aveva confermato l’esonero di Andrea Pirlo.

La notizia era nell’aria ormai da alcuni giorni ed era stata rafforzata dall’esonero di Andrea Pirlo comunicato in mattinata (qui). La Juventus ha scelto di voltare pagina e ha comunicato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. La decisione è stata comunicata pochi minuti fa dalla Juventus sul suo ufficiale in cui si dà il bentornato al tecnico livornese, che è stato anche in trattativa con l’Inter per la sostituzione di Antonio Conte.