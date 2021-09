UFFICIALE − Accolto ricorso Napoli: squalifica Osimhen ridotta

Il Napoli ha vinto il ricorso in merito alla squalifica per due giornate di Osimhen. Il giudice sportivo ha ridotto la pena ad una sola giornata e, dunque, il nigeriano sarà disponibile in Napoli-Juventus

COMUNICATO − “La prima sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha accolto il ricorso del Napoli, riducendo da due a una giornata (e un’ammenda di 15.000 euro) la squalifica comminata dal Giudice Sportivo a Victor James Osimhen dopo l’espulsione rimediata dall’attaccante del Napoli nel match con il Venezia, valido per la prima giornata del campionato di Serie A”.

Fonte: Figc.it