UEFA, svolta storica: via il gol in trasferta! Per l’ufficialità manca uno step

Il calcio europeo è vicino a una svolta storica. Il comitato dei club della UEFA ha infatti deciso di abolire la regola del gol in trasferta. Lo riporta Martyn Ziegler, giornalista del Times.

SVOLTA EPOCALE – Presto il calcio europeo potrebbe privarsi di una delle sue regole più antiche. La UEFA, tramite il comitato dei club, ha infatti deciso di annullare la regola del gol in trasferta. Questo significa che, negli scontri a eliminazione diretta, la squadra che ha siglato più gol fuori casa non riceverà alcun beneficio. Prima dell’ufficialità, come riporta il giornalista Martyn Ziegler, manca l’approvazione finale del Comitato Esecutivo.

NEW: UEFA clubs competitions committee decides to scrap away goals rule in European football. Now needs ExCo approval. — Martyn Ziegler (@martynziegler) May 28, 2021