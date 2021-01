UEFA, ottimismo per gli Europei: verso la conferma all’edizione itinerante

Condividi questo articolo

UEFA EURO 2020 logo Europei

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha voluto confermare la voglia di mantenere l’Europeo nella sua edizione itinerante. Ottimismo per il periodo estivo per quanto riguarda la situazione Coronavirus.

INCONTRO CHIARIFICATORE – Incontro odierno tra l’UEFA e i 12 rappresentanti delle associazioni organizzatrici di Euro 2020 in programma quest’estate. C’è la voglia di confermare l’edizione itinerante, nonostante negli ultimi tempi si fosse parlato della possibilità di giocare in un’unica città. Queste le parole del Presidente del maggior organo europeo, Aleksander Ceferin: «La UEFA si vuole impegnare a rispettare il piano di disputare Euro 2020 nelle 12 città selezionate. Sono ottimista che le cose saranno diverse per quanto riguarda il virus mentre ci avviciniamo al torneo ed è importante che forniamo alle città ospitanti e ai rispettivi governi il maggior tempo possibile per indicare cosa sarà possibile e cosa no nei mesi di giugno e luglio. I tifosi sono una parte fondamentale di ciò che rende speciale il calcio ed è una cosa che vale sia per le partite dell’Europeo che per ogni altro incontro. Dobbiamo garantire il maggior margine possibile per lavorare sul loro ritorno negli stadi».