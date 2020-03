UEFA Nations League, l’Italia pesca l’Olanda di de Vrij: sorteggio e gironi

UEFA Nations League che riprenderà a settembre con la seconda edizione. Si è appena concluso il sorteggio, con l’Italia che finisce nel Gruppo 1 della Lega A: gli Azzurri troveranno l’Olanda del difensore dell’Inter de Vrij, la Bosnia e la Polonia. Le prime quattro classificate della Lega A giocheranno la Final Four per l’assegnazione del trofeo, questi tutti i gironi.

UEFA NATIONS LEAGUE – IL SORTEGGIO

LEGA A

Gruppo 1: Olanda, Italia, Bosnia, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania

LEGA B

Gruppo 1: Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele

Gruppo 3: Russia, Serbia, Turchia, Ungheria

Gruppo 4: Galles, Finlandia, Irlanda, Bulgaria

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaigian, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Fær Øer

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

La UEFA Nations League si giocherà dal 3 settembre al 17 novembre, per un totale di sei partite (due per ciascuna sosta per le nazionali). Le Final Four sono in programma il 2, 3 e 6 giugno 2021, dal 24 al 29 marzo 2021 gli spareggi retrocessione.