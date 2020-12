UEFA al lavoro: indagine su PSG-Istanbul Basaksehir. E cambia l’arbitro

L’UEFA si muove, in maniera piuttosto rapida, per capire cosa sia successo stasera in PSG-Istanbul Basaksehir (vedi articolo). Dopo l’episodio di razzismo denunciato dai turchi, con entrambe le squadre che hanno lasciato il campo in segno di protesta verso il quarto ufficiale, si riprenderà a giocare alle 18.55 di oggi. Con una nuova designazione.

L’ANNUNCIO – “L’UEFA è al corrente di un incidente avvenuto nella partita di Champions League di stasera, PSG-Istanbul Basaksehir. Sarà condotta un’indagine per capire cosa è successo.

Il razzismo e la discriminazione, in tutte le sue forme, non ha nessun posto all’interno del calcio.

L’UEFA ha deciso, dopo discussioni con entrambi i club, deciso in maniera eccezionale di disputare i rimanenti minuti della partita. Si giocherà con una nuova squadra arbitrale. Il calcio d’inizio (a partire dal 14′, ndr) è previsto per le ore 18.55″.

