Uefa, Eca e Leghe vogliono concludere la stagione: si gioca a ferragosto? – GdS

Concludere qui la stagione? Non se ne parla. UEFA, ECA (Associazione dei Club Europei) e Leghe europee sempre più intenzionate a concludere la stagione 2019-2020, e secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” sono d’accordo su un punto: prima i campionati e poi le coppe europee, anche se ciò comporterebbe giocare fino ad agosto. E la stagione 2020-2021?

IPOTESI – È caos nel calcio, dove al momento regna la confusione e la poca chiarezza, tra chi vuole ripartire subito e chi ritiene sia ancora presto vista l’emergenza Coronavirus (Covid-19). Quel che è certo è che organi come l’UEFA ed ECA sono d’accordo riguardo la conclusione della stagione, con tanto di coppe europee. In soldoni: prima la chiusura dei campionati e poi le coppe europee. Ipotizzando una ripresa a giugno, concludendo i campionati a luglio, UEFA Champions League ed Europa League si giocherebbero ad agosto, ferragosto compreso. Perché secondo quanto riportato dal quotidiano romano, i top club: “vogliono giocare sia le gare d’andata sia quelle di ritorno dei vari turni. Vogliono tutti i soldi promessi dall’Uefa che a sua volta è contenta di rispettare i contratti con le tv”.

CAMPIONATO 2020-21 – A quel punto la stagione successiva riprenderebbe la seconda settimana di settembre, nel week-end, ma si concluderanno comunque entro e non oltre l’1 giugno 2021, dato che i giocatori impegnati per l’Europeo 2021 dovranno comunque raggiungere le rispettive nazionali. Le cose da sistemare però sono tante, per questo motivo anche oggi è prevista un’altra riunione per parlare, tra le altre cose, se giocare a porte aperte o a porte chiuse, ma anche al mercato.