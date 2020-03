Uefa e leghe a colloquio domani, due argomenti al centro – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che la Uefa domani in video conferenza tratterà gli argomenti calendari e mercato.

CALENDARIO – Per domani a mezzogiorno intanto è in programma una vidoconferenza convocata dall’Uefa con le leghe europee. Sul calendario internazionale verrà ribadita la disponibilità a una ripartenza fissata per l’inizio di giugno (le gare delle nazionali verrebbero rinviate a ottobre). In Italia occorrono spazi per 15 date tra campionato e Coppa Italia, 7 per le competizioni Uefa.

MERCATO – Aggiornamento anche sul mercato: l’Eca ha proposto una finestra permanente, dall’estate a fine dicembre, le Leghe restano divise. Oggi l’arco temporale è di 16 settimane: 12 in estate, 4 in inverno. In ogni caso, anche se non esteso, va rimodulato in base a quando verranno dichiarati conclusi i campionati. Serve subito una disposizione per evitare che un giocatore venga acquistato da una squadra prima ancora della fine della stagione agonistica del paese. Ma è solo l’inizio.