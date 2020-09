Udinese-Spezia, seconda sconfitta per i bianconeri: fa tutto Galabinov!

Luca Gotti Udinese

Udinese-Spezia è uno dei tre recuperi della prima giornata di campionato che si è giocato oggi alle ore 18.00 insieme a Benevento-Inter. Lazio-Atalanta va in scena invece alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Di seguito il report del match

ALTRA SCONFITTA – Udinese-Spezia, sfida che si è giocata alle ore 18.00 in contemporanea con Benevento-Inter, è appena terminata. La prima frazione di gioco alla “Dacia Arena” si è chiusa sul risultato di 0-1, con la rete messa a segno al 29′ da Galabinov che batte Musso di testa sfruttando un bel cross dal fondo di Gyasi. Nella seconda frazione di gioco l’Udinese parte bene ma non riesce a trovare il pari. Al 65′ lo Spezia rimane in 10 uomini per l’espulsione di Terzi, ma i padroni di casa non riescono ad approfittarne. Sul finire di partita, al 94′, Galabinov sigla la sua personale doppietta. La sfida termina dunque sul risultato di 0-2.