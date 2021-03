Udinese-Sassuolo 2-0, firmano Llorente e Pereyra: no errori nel recupero

Roberto Pereyra Udinese

Termina 2-0 Udinese-Sassuolo, sfida iniziata alle ore 18:00. Dopo il pareggio con il gol subito nel finale a San Siro contro il Milan, gli uomini di Luca Gotti conquistano la vittoria grazie alle reti di Fernando Llorente e Roberto Pereyra.

VITTORIA CASALINGA – Ci pensano Fernando Llorente e Roberto Pereyra a decidere Udinese-Sassuolo. Il gol che apre il risultato arriva al 42′ del primo tempo: cross dalla destra di Molina, Llorente difende in area e con una zampata da centro area brucia Consigli per l’1-0. Nel finale il direttore di gara concede un calcio dagli undici metri alla squadra di casa, ma proprio quando Rodrigo De Paul è pronto a tirare, il VAR annulla tutto a causa di una posizione di fuorigioco a inizio azione. Per il gol del raddoppio, però, non bisogna aspettare molto. Nel recupero, infatti, bellissima azione propiziata da De Paul che si chiude con il tocco in rete di Roberto Pereyra. Differentemente dalla sfida di San Siro contro il Milan, nessun errore grossolano nel recupero da parte dei bianconeri, che conquistano così tre punti utili e si portano a quota 32 in classifica