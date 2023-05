Udinese-Napoli, non cambia l’orario per la festa scudetto! La decisione

Questa mattina il Prefetto di Napoli ha presieduta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata ai soli operatori interessati. Non cambia l’orario per la festa scudetto del Napoli. Questa la notizia riportata da Sky Sport.

LA DECISIONE– Non cambierà l’orario della partita decisiva per lo scudetto tra Udinese e Napoli. Subito dopo il pareggio degli azzurri contro la Salernitana, erano uscite voci che parlavano di un anticipo dell’ora della partita alle 18. Il Prefetto di Napoli, però, ha fatto sapere che non ci sarà alcun cambiamento per motivi di ordine pubblico.

Fonte: Sky Sport