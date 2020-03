Udinese-Fiorentina senza emozioni, gol e tifosi: 0-0! Ora Juventus-Inter

Condividi questo articolo

Continua la domenica di Serie A a porte chiuse. E nel caso di Udinese-Fiorentina, oltre all’assenza dei tifosi, a mancare sono anche le reti e le emozioni. Tra poco in campo Juventus-Inter a Torino

UDINESE-FIORENTINA DA ZERO – Dopo le tre partite pomeridiane, il posticipo domenicale delle ore 18.00 termina senza gol. Porte chiuse e porte blindate a Udine, dove la Fiorentina di Beppe Iachini non riesce a sbloccare la partita. Un punto importante più per l’Udinese di Luca Gotti, che sale a quota 28 punti in classifica. Poco più sopra la Viola, che ha 30 punti. Tra le due squadre solo il Sassuolo di Roberto De Zerbi, tredicesimo con 29 punti. Tra poco in campo l’attesissima Juventus-Inter (vedi formazioni ufficiali, ndr), valida per la 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2019/20.