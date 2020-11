Lâ€™Udinese ferma il grande attacco del Sassuolo: 0-0 e niente primo posto

L’Udinese ferma il grande attacco del Sassuolo: 0-0 e niente primo posto

Luca Gotti Udinese

Sassuolo-Udinese, primo anticipo della settima giornata di Serie A, è insolitamente una partita noiosa e priva di occasioni. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 0-0.

NULLA DI FATTO – Per la seconda volta in due settimane il Sassuolo fallisce, al venerdì sera, la possibilità di trovare il primo posto momentaneo in classifica. I neroverdi, come contro il Torino, non vanno oltre il pari, stavolta contro l’Udinese. A Reggio Emilia finisce 0-0, ma se l’altro precedente era stato molto divertente questo è privo di emozioni. A metà primo tempo Rodrigo de Paul ha la palla buona per colpire, ma attende un attimo di troppo e quando tira lo mura Rogério. Al 39’ il più pericoloso nel Sassuolo, nonostante il ritorno di Domenico Berardi e Francesco Caputo, è il difensore Gian Marco Ferrari: accompagna l’azione, riceve palla ai venti metri e fa partire un bel tiro a effetto, fuori di poco. Nella ripresa molte interruzioni, ma di gioco se ne vede pochissimo. Occasioni ancora meno, coi cambi che non danno alcuna modifica all’assetto in campo. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Eugenio Abbattista fischia la fine: inevitabile 0-0, buon punto soprattutto per l’Udinese (Luca Gotti non rischia l’esonero) mentre il Sassuolo va solo a -1 dal Milan.