Udinese-Cagliari, meraviglia De Paul: rossoblù cadono e chiudono in dieci

Condividi questo articolo

Udinese-Cagliari ha aperto il sabato della diciassettesima giornata di Serie A. La sfida tra i bianconeri di Luca Gotti e i rossoblù di Rolando Maran si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa propiziata da un gol meraviglioso di De Paul

PRIMO TEMPO – Udinese–Cagliari ha aperto il sabato della diciassettesima giornata di Serie A. La prima grande occasione del match capita a Nainggolan, che al 25′ colpisce un palo al termine di una bella azione personale. Al 39′ è l’Udinese a trovare il vantaggio con uno splendido gol di De Paul: Fofana serve l’argentino che da posizione defilata lascia partire un destro a giro sul palo lontano che non lascia scampo a Rafael. I primi 45′ si chiudono sull’1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo il Cagliari ci prova al 65′, ma Joao Pedro non riesce a indirizzare verso la porta. Il match prosegue su ritmi vivaci per accendersi definitivamente al minuto 84 con il gol del pari di Joao Pedro su assist di Faragò. Dopo appena un minuto, l’Udinese ritrova nuovamente il vantaggio con Fofana. Al 92′ il Cagliari rimane in dieci uomini: Pisacane rimedia il secondo giallo e dunque l’espulsione. Udinese-Cagliari si chiude dopo 8′ di recupero sul risultato di 2-1.