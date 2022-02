Ucraina, De Zerbi e lo staff bloccati in un hotel a Kiev – SM

L’invasione da parte della Russia in Ucraina sta sconvolgendo il mondo. I russi di Putin infatti, nella notte, hanno cominciato a bombardare varie città ucraine tra cui anche Kiev. In questa città, in questo momento, si trova anche Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk.

AGGIORNAMENTO – L’invasione da parte della Russia in Ucraina è ovviamente la notizia del giorno. La guerra è cominciata con le armate russe entrate nel territorio ucraino e anche con i primi bombardamenti avvenuti nella notte su alcune città. Tra queste c’è anche Kiev con l’Italia direttamente interessata. Chiusi in un albergo della città infatti si trova Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, assieme ai calciatori e anche al suo staff dove sono presenti 8 italiani. A riportare la notizia è Sportmediaset che conferma come De Zerbi e gli altri italiani siano impossibilitati a lasciare l’Ucraina per far ritorno in Italia. «Lo Shakhtar era rientrato dal ritiro in Turchia – scrive Sportmediaset – dove aveva continuato la preparazione durante la pausa invernale del campionato, e sabato era atteso dalla trasferta in casa del Metalist di Kharkiv, cittadina al confine con la Russia». Poco fa però è uscita la notizia della sospensione del campionato ucraino (vedi articolo). La speranza è che De Zerbi e i suoi collaboratori possano quanto prima lasciare il paese.

Fonte: Sportmediaset