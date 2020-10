Tutto facile per l’Atalanta di Gasperini: 0-4 al Midtjylland e primi tre punti

Condividi questo articolo

Gian Piero Gasperini Atalanta

Bastano 45 minuti all’Atalanta di Gasperini per avere la meglio del Midtjylland e conquistare i primi tre punti dell’annata in Champions League. Nel finale ci pensa Miranchuk ad arrotondare il punteggio sullo 0-4

URAGANO – Esordio liscio per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che batte 0-4 a domicilio i danesi del Midtjylland e mette in cassaforte i primi tre punti in Champions League. Bergamaschi arrembanti sin dai primi minuti. Duvan Zapata colpisce un palo intorno al quarto d’ora, ma va a segno al 26′ sbloccando la contesa. A quel punto la gara diventa un monologo nerazzurro. Alejandro Gomez e Luis Muriel mettono la loro firma rispettivamente al 36′ e al 42′. Nella ripresa, i ritmi si abbassano, l’Atalanta trova la rete con Miranchuk e ruota gli uomini gestendo forze ed energie in vista dei prossimi impegni.