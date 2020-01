Tutto facile per la Lazio: all’intervallo Ã¨ 3-0 sulla Sampdoria

Tutto facile per la Lazio: all’intervallo è 3-0 sulla Sampdoria

Lazio in campo contro la Sampdoria per l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Tutto facile all’intervallo per gli uomini di Simone Inzaghi, avanti per 3-0

Nessun problema per la Lazio di Simone Inzaghi nell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno. I capitolini sono in vantaggio per 3-0 sulla Sampdoria per effetto delle reti di Caicedo al 7′ e della doppietta di Immobile (il primo su rigore) al 17′ e al 20′. Assolutamente inconsistente la prestazione degli ospiti che sembrano così destinati a perdere nettamente questo incontro mentre i padroni di casa veleggiano verso l’undicesima vittoria consecutiva in campionato che li proietta sempre più in lotta per lo scudetto.