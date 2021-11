Tudor ringrazia Tameze e non molla la Juventus: Empoli KO al 91′ e va a -2

Tudor può festeggiare un’altra vittoria importante del suo Hellas Verona, che di fatti vince uno scontro (più che) diretto. Il 2-1 sull’Empoli ristabilisce le distanze in Serie A, compresa quella dalla Juventus

TUDOR SHOW – A Verona succede tutto nella ripresa. Apre le marcature Antonin Barak al 49′ e pareggia Simone Romagnoli al 67′ per gli ospiti, ma Adrien Tameze al 91′ segna il gol da tre punti per i padroni di casa. L’Hellas Verona di Igor Tudor grazie a questo 2-1 si porta a quota 19 punti, che valgono il nono posto in classifica, a -2 dal trio formato da Fiorentina, Juventus e Lazio (21). L’Empoli di Aurelio Andreazzoli viene staccato proprio dal Verona, restando bloccato a 16 punti, quindi al dodicesimo posto. Tra le due ora c’è solo il Bologna (18). Adesso in campo Torino-Udinese, che chiuderà la 13 giornata di Serie A.