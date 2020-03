Troppi rischi anche a maggio, la Serie A ora Ã¨ davvero in bilico – CdS

Troppi rischi anche a maggio, la Serie A ora è davvero in bilico – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che la Serie A adesso è a un passo dalla chiusura. Troppi i rischi di giocare a maggio.

STAGIONE IN BILICO – La Serie A trema. Gli ultimi numeri del coronavirus non fanno che confermare quanto emerso nella riunione informale di venerdì. Ossia che la speranza di portare a termine la stagione sportiva si stia riducendo sempre di più ad una flebile fiammella. Ci sono ancora gli ottimisti che pensano a rinviare la partenza a giugno sfruttando tutto il mese di luglio. Ma ormai sono una minoranza. Gli altri (tipo Cellino) preferiscono pensare al peggio. Sta prendendo piede anche un pensiero: ha senso concludere a ogni costo questa stagione col rischio di compromettere anche la prossima?

TROPPI RISCHI – Non a caso, la videoconference dell’altro giorno è stata tra le più tranquille degli ultimi tempi: zero litigi e prevalere è stata la consapevolezza della gravità del momento. Così di ripresa degli allenamenti non si è nemmeno parlato, al pari dei vari scenari per il ritorno in campo. Del resto, alla luce della situazione, è pensabile che a inizio maggio i contagi siano azzerati, permettendo di giocare le partite senza pericoli? Ovvio che no. E allora si potrebbe farlo con i nuovi casi in netta e costante diminuzione, magari passando, almeno inizialmente, per le porte chiuse? Beh, sarebbe comunque rischioso, troppo. E una prova in questo senso l’hanno data le positività di Dybala e poi di Paolo e Daniel Maldini. Nel senso che un contagiato tra i calciatori potrebbe comunque spuntare, obbligando ad altri stop, quarantene ed isolamenti. Insomma, meglio attrezzarsi al peggio, per poi tirare un sospiro di sollievo qualora la situazione dovesse improvvisamente migliorare, permettendo altri discorsi.