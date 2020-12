Tris Roma contro lo Young Boys! Fonseca mette al sicuro il primo posto

Pedro Udinese-Roma

La Roma di Paulo Fonseca batte 3-1 lo Young Boys e ipoteca il primato nel girone A di Europa League. Decidono le reti di Borja Mayoral, Calafiori e Dzeko. Per gli svizzeri, a segno Nsame

RISCATTO – La Roma ne fa tre allo Young Boys, nel quinto turno di Europa League, e si guadagna l’artimetica certezza del primo posto nel girone A di Europa League. Con 13 punti in cinque partite, infatti, i giallorossi sono ormai irraggiungibili dalla seconda forza del raggruppamento (proprio lo Young Boys, fermo a 7 dopo questa sconfitta). Gli svizzeri vanno in vantaggio dopo 34′ minuti con Nsame, che salta secco Cristante e beffa Pau Lopez in uscita con un pallonetto. La Roma spreca tanto trovando il pareggio solo al 44′ con Borja Mayoral, che ribatte in porta una conclusione respinta di Pedro. Nella ripresa i giallorossi completano la rimonta grazie alle reti del giovanissimo Riccardo Calafiori e del solito Edin Dzeko. Serata amara per gli svizzeri, che chiudono anche in dieci uomini dopo il rosso a Mohamed Camara.