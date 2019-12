Tottenham-Brighton, Mourinho di rimonta nel Boxing Day! Alli mette la firma

Tottenham-Brighton ha aperto la diciannovesima giornata di Premier League, ossia il tradizionale Boxing Day del giorno di Santo Stefano. Gli Spurs di José Mourinho rialzano la testa dopo lo scivolone contro il Chelsea. Di seguito il risultato della sfida

BOXING DAY VITTORIOSO – Tottenham–Brighton è la sfida che ha aperto la diciannovesima giornata di Premier League, il tradizionale Boxing Day inglese. La squadra di José Mourinho, dopo la caduta contro il Chelsea non fallisce e ottiene i tre punti in rimonta. Gli Spurs vanno in svantaggio al 37′: Webster sigla il gol per il Brighton, che chiude in vantaggio i primi 45′. Al 53′ sale in cattedra il Tottenham che trova la rete del pari con Kane. Al 72′ gli uomini di Mourinho completano la rimonta grazie al gol di Alli che regala così la vittoria al Tottenham.