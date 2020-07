Torino-Genoa 3-0, Longo piÃ¹ tranquillo: salvezza adesso piÃ¹ vicina

Torino-Genoa 3-0, Longo più tranquillo: salvezza adesso più vicina

Condividi questo articolo

Torino-Genoa, decisiva per la lotta scudetto, è appena termina con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Bremer, Lukic, e Andrea Belotti rispettivamente al 32′ e 76′ e 90′. Di seguito il report della partita.

IL REPORT – Torino-Genoa è la penultima partita della trentatreesima giornata di Serie A prima di Spal-Inter, in programma questa sera alle 21:45. La prima occasione è per la squadra di Davide Nicola che al 7′ con Andrea Pinamonti sfiora il vantaggio ma Sirigu salva tutto. Al 32′ è però il Torino a sbloccare la partita dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Gleison Bremer, difensore granata, non si fa trovare impreparato e di testa sigla il vantaggio. Primo tempo giocato alla pari, ma è ancora la squadra di Moreno Longo ad essere in vantaggio. Nella ripresa però Schone sfrutta il caos in area avversaria e calcia alla sinistra de portiere, ma ancora Sirigu respinge il tiro. Lukic al 76′ tenta il tiro dalla distanza trovando un grandissimo gol, palla sotto l’incrocio. Il Torino dilaga al 90′ con la rete del migliore in campo Andrea Belotti, autore dell’assist anche in occasione del secondo gol.