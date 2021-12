Torino-Bologna 2-1, decidono Sanabria ed un autorete di Skorupski

Torino-Bologna è l’anticipo che ha aperto la domenica di Serie A. Successo dei padroni di casa con Sanabria protagonista

SUCCESSO – Torino e Bologna si sono affrontate nell’anticipo domenicale delle 12:30 della diciassettesima giornata di Serie A. I padroni di casa partono subito forte nel match e sfiorano il gol con Lukic. Il vantaggio dei granata arriva al 24′: Lukic recupera palla su un errore in disimpegno di Olsen. Il serbo serve Sanabria che, di sinistro, batte Skorupski. Sul finire della prima frazione, lo stesso attaccante paraguayano, sfiora il 2-0 cogliendo la traversa. Nella ripresa arriva il 2-0 per i padroni di casa: flipper in area del Bologna con Somauro che devia un tiro di Pobega che si insacca sull’ultimo tocco di Skorupski. Al 79′ Orsolini accorcia le distanze per il Bologna su calcio di rigore, ma il match si chiude con il punteggio di 2-1 per il Torino di Juric.