Torino-Atalanta, Gasperini umilia Mazzarri! 0-7, Ilicic scatenato. Muriel x2

Condividi questo articolo

Torino-Atalanta, anticipo serale del sabato, dopo Fiorentina-Genoa, in programma per la 21esima giornata di Serie A, è appena terminata con il punteggio di 0-7. Netta affermazione, quindi, per gli uomini di Gasperini che hanno beneficiato di uno scatenato Ilicic e di un gran Muriel. Riviviamo le fasi salienti del match

MANITA NERAZZURRA – Gasperini torna alla vittoria e porta a casa tre punti pesanti per l’Europa in Torino-Atalanta. Gran primo tempo dei bergamaschi che passano in vantaggio con Josip Ilicic dopo un brutto errore in uscita di Laxalt. Al 29esimo, Gosens trova il raddoppio con un gran gol, poi Zapata su rigore chiude la partita al 46esimo. Nel secondo tempo, lo show di Ilicic continua: doppietta nell’arco di due minuti a inizio ripresa per lo 0-5. Ci pensa Muriel all’86esimo e all’88esimo a rincarare la dose con una dopietta per lo 0-7 finale. Izzo e Lukic espulsi.