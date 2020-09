Torino-Atalanta 2-4: Gasperini riparte da dove aveva finito: Gomez show!

Gian Piero Gasperini Atalanta

Torino-Atalanta finisce in goleada per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che riannodano i fili interrotti con la scorsa stagione. Quattro reti con quattro marcatori diversi, ma anche parecchie certezze, come Alejandro Gomez e Luis Muriel

DEA SHOW – Gian Piero Gasperini può sorridere: Torino-Atalanta finisce 2-4 e la Dea, che come l’Inter ha posticipato l’esordio in Serie A, riparte da dove aveva finito. Quattro reti ai granata di Marco Giampaolo che portano la firma di Alejandro Gomez, Luis Muriel e Hans Hateboer già nel primo tempo. Nella ripresa Marten De Roon arrotonda il punteggio. Al Torino non basta una super doppietta di Andrea Belotti, che aveva accorciato le distanze due volte nei primi 45 minuti. La Dea torna a far paura alle grandi di Serie A.