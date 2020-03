Toni: “Serie A? Ad una condizione. Mercato extra-large? Non serve a nulla”

Luca Toni, ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Palermo e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, in una breve intervista alla “Gazzetta dello Sport” esprime i suoi dubbi riguardo la proposta della FIFA e il maxi-mercato (vedi articolo).

ALTRE PRIORITÀ – Luca Toni predica calma prima di pensare alla ripresa del campionato e del mercato: «Dobbiamo capire come va risolta questa situazione dettata. dal coronavirus. Poi, eventualmente, penseremo ai campionato e alle coppe. Il mercato viene dopo: serve chiarezza. Si pensa a come finire la stagione, indipendentemente dal modo e dai tempi: ok, posso anche capirlo, ma a patto di non “rovinare” l’inizio della successiva. Altrimenti, la storia diventerebbe infinita: allo stato attuale, diventa impossibile ipotizzare un rientro in campo con questa emergenza. Come possiamo chiedere di giocare tre partite alla settimana per questioni di calendario».

IL MERCATO – Luca Toni conclude parlando nello specifico della proposta della FIFA: «Non servirebbe a nulla, consideriamo la storia: quanti colpi vengono ufficializzati nell’ultima settimana? Con 120- 150 giorni a disposizione, chiunque penserebbe: “Va beh, lavoriamo con calma: abbiamo tutto il tempo…».