Tonali: “Vicino all’Inter? Appena saputo del Milan ho chiuso a tutti”

Condividi questo articolo

Torino Italy , 08th July 2020. Italian Serie A. Sandro Tonali of Brescia Calcio during the Serie A match between Torino Fc and Brescia Calcio

Sandro Tonali è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Milan. Inevitabili le domande, nel corso della conferenza stampa, sull’Inter che a lungo sembrava averlo in pugno ma ha poi mollato la presa lasciando strada libera al Milan

CHIUSE LE PORTE – Tonali, che non nasconde la sua fede rossonera, conferma di aver voluto fortemente questo trasferimento: «Come ho avuto la possibilità di andare al Milan ho chiuso le porte a tutti, c’è il Milan e devo andare per forza al Milan. Questo è stato il mio pensiero e così è stato»

LA TRATTATIVA CON L’INTER – Tonali, interpellato direttamente sulla trattativa con l’Inter, confessa di aver lasciato fare al suo procuratore: «Lo ha trattato il mio procuratore lasciandomi fuori per tenermi la testa libera. Io sono rimasto lontano da tutto, dopo le vacanze sono rimasto a casa senza parlare col mio procuratore con cui c’è molta fiducia e lo lasciavo lavorare con calma. Appena ha saputo del Milan lui, sapendo la mia passione, mi ha sentito, ci siamo parlati, ma l’ho fatto lavorare da solo».