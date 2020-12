Tonali: “Trasferimento al Milan? Una delle cose migliori mai vissute”

Photo 197216122 – Marco Canoniero – Dreamstime.com

Sandro Tonali è stato premiato come miglior calciatore italiano Under 21, durante la cerimonia del Golden Boy 2020 organizzata da “Tuttosport”. L’ex calciatore del Brescia è tornato sul suo trasferimento al Milan, dopo che l’Inter aveva deciso di cambiare obiettivo per il centrocampo

BIVIO – “Il trasferimento al Milan è stato bellissimo, una delle cose migliori che ho vissuto.” Sandro Tonali è tornato sulla trattativa di mercato che l’ha visto approdare in rossonero, non più tardi di qualche mese fa. Ne ha parlato durante la cerimonia del Golden Boy 2020. “Vincere con loro è ancora più bello – ha aggiunto Tonali – speriamo di continuare così. Europei? Sarebbe un onore far parte della spedizione azzurra. Cerchiamo di dare tutto sempre, fino all’estate c’è tempo. Bisogna essere sempre concentrati nelle gare col club, pensando ad una sfida alla volta.“