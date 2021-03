Tonali, esordio all’Europeo Under 21 da dimenticare: 3 giornate di squalifica

Tonali nella prima partita della fase a gironi dell’Europeo Under 21 contro la Repubblica Ceca ha rimediato un cartellino rosso (vedi articolo). La UEFA ha comunica una squalifica di tre giornate per il centrocampista del Milan

SQUALIFICA – Sandro Tonali mette nei guai l’Italia Under 21, impegnata nella fase a gironi dell’Europeo di categoria. Il centrocampista del Milan è stato squalificato per tre giornate dopo il cartellino rosso rimediato nel match d’esordio con la Repubblica Ceca. Tonali salterà le prossime sfide contro Spagna e Slovenia e l’eventuale quarto di finale, qualora l’Italia dovesse qualificarsi. Un esordio da dimenticate per l’ex Brescia.