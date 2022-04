Tomori: «Milan, noi giovani vogliamo vincere! Io top in Serie A? Lo spero»

L’Inter oggi ad Appiano Gentile lavora per la prima volta al completo dopo il rientro di tutti i nazionali. Domenica c’è la super sfida contro la Juventus da non sbagliare anche perché il Milan è pronto a scappar via. Della corsa scudetto ha parlato Fikayo Tomori.

VITTORIA – L‘Inter domenica si gioca tutto contro la Juventus. La possibilità di tenere aperto il discorso scudetto c’è ma serve che contro i bianconeri arrivino i tre punti. Intanto, ai microfono di Sportmediaset, ha parlato il difensore del Milan, Tomori. Ecco le sue parole. «Leggerezza? Hai ragione a dire che siamo giovani ma abbiamo giocatori come Giroud, Ibrahimovic, Maignan, Kjaer che hanno vinto qualcosa. Secondo me siamo molto eccitati di giocare per il Milan e vincere qualcosa. Io miglior difensore della Serie A? Spero di diventarlo, è il mio lavoro ma secondo me la cosa più importante è vincere con il Milan e dopo migliorare dal punto di vista del singolo lo spero (ride, ndr)».