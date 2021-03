Thohir, ex patron Inter in una cordata per acquisire un club inglese

Erick Thohir, ex patron dell’Inter, farebbe parte di una cordata di imprenditori indonesiani che vorrebbero acquisire l’Oxford United

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal The Telegraph, Erick Thohir, ex patron dell’Inter, sarebbe coinvolto in una cordata interessata all’acquisizione dell’Oxford United, club di League One. All’interno della cordata potrebbe essere presente anche l’uomo d’affari Anindya Bakrie, che è anche un direttore di Oxford. Potrebbero esserci altri sostenitori indonesiani. L’acquisizione potrebbe andare in porto nelle prossime settimane e sottoporranno un business plan all’EFL per l’approvazione. La cordata sarebbe in trattative per avanzate l’acquisto del 51% del club.

Fonte: Jason Burt – Telegraph.co.uk