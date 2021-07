Thiago Motta verso il ritorno in Italia: una panchina di A per l’ex Inter?

Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo la breve e sfortunata parentesi col Genoa. Sull’ex centrocampista italo-brasiliano dell’Inter ci sarebbe l’interesse dello Spezia in cerca di un allenatore dopo l’addio di Vincenzo Italiano.

Thiago Motta sarebbe vicino al ritorno in Serie A. L’ex centrocampista italo-brasiliano dell’Inter, che da qualche anno ha intrapreso la carriera da allenatore, sarebbe in trattativa con lo Spezia. Il club ligure è a caccia di un allenatore dopo l’improvvisa separazione con Vincenzo Italiano, passato alla Fiorentina. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” i contatti tra il club ligure e il tecnico sono avanzati, restano sullo sfondo altri nomi come quello di Rolando Maran, ma Motta in questo momento è in vantaggio. Per Motta sarebbe un ritorno come allenatore nel nostro campionato dopo la sfortunata e breve parentesi di due anni fa al Genoa.