Tebas, che bordate ad Agnelli: «Manipolato e ingannato autorità e tifosi!»

Javier Tebas, presidente della Liga, si è scagliato contro Agnelli e le sue dimissioni da presidente della Juventus. Il dirigente spagnolo parla di grande notizia

GRANDE NOTIZIA − Dopo il duro comunicato contro la Juventus (vedi articolo), il presidente della Liga, Tebas, ha sparato a zero contro l’ormai ex presidente Agnelli. Il suo tweet: «Caro Andrea Agnelli avete “manipolato” bilanci, valutazioni, documenti, per “ingannare” le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi. E avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della SUPERLEGA. Le vostre dimissioni sono una GRANDE NOTIZIA».