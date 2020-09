Svezia-Italia Under 21, convocati Nicolato: Esposito in, Salcedo...

Svezia-Italia Under 21, convocati Nicolato: Esposito in, Salcedo out: motivo

Paolo Nicolato Italia

Il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato l’elenco dei convocati per la partita ufficiale contro i pari età della Svezia, valida per la qualificazione

CONVOCAZIONI SVEZIA-ITALIA UNDER 21 – A seguire l’elenco dei convocati di Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, per la partita ufficiale Svezia-Italia Under 21, in programma a Kalmar e valida per le qualificazioni agli Europei. Una lista di cui fa parte l’attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, ma non Eddie Salcedo. Per quest’ultimo non si tratta di una bocciatura o un possibile contagio, visto che era previsto già dalla scorsa settimana uno sfoltimento della rosa a 23 giocatori. Vediamo quindi i 23 calciatori scelti dal selezionatore azzurro.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina)

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Bettella (Atalanta), Nicolo’ Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Atalanta), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa)

Centrocampisti: Marco Carraro (Atalanta), Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Atalanta), Niccolo’ Zanellato (Crotone)

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Riccardo Sottil (Fiorentina)