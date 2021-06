Superlega, la UEFA sospende il procedimento contro Juventus e spagnole

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha comunicato di aver sospeso fino a data da destinarsi il procedimento aperto contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la questione legata alla Superlega (vedi articolo).

PROCEDIMENTO SOSPESO – Questo il comunicato della UEFA, che congela il procedimento aperto contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la questione legata alla Superlega: “Dopo l’apertura di un procedimento disciplinare contro Barcellona, Juventus e Real Madrid per una possibile violazione delle norme UEFA in relazione al progetto della cosiddetta ‘Superlega’, la Corte di Appello della UEFA ha deciso di sospendere tale procedimento fino a nuovo avviso”.