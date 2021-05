Superlega, la Juventus risponde a inchiesta UEFA con un comunicato

Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha risposto alla decisione della UEFA di aprire un procedimento ai danni della società bianconera, del Real Madrid e del Barcellona per la questione Superlega (vedi articolo)

SUPERLEGA – Nel comunicato della Juventus, si leggono poi le ragioni dietro la creazione della Superlega: “Sin dall’inizio, la Superlega è stata promossa con lo scopo di migliorare la situazione del calcio europeo. Obiettivo che deve essere raggiunto in un contesto di sostenibilità e solidarietà, in particolare nella precaria situazione economica che sta attualmente colpendo tantissimi club europei. Barcellona, Juventus e Real Madrid, club con oltre un secolo di storia, non accetteranno nessun tipo di coercizione o di intollerabile pressione, e rimangono fermi nella propria volontà di discutere, in modo rispettoso e attraverso il dialogo, le soluzioni urgenti di cui il calcio ha bisogno in questo momento. O si riforma il calcio o si rischia di assistere al suo declino”.