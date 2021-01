Supercoppa italiana, De Laurentiis chiede il rinvio di Juventus-Napoli

Condividi questo articolo

(Rinofelino – Dreamstime.com)

Supercoppa italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis chiede il rinvio della partita al termine della stagione. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset” e la risposta della Lega.

ALTRA RICHIESTA – In vista della Supercoppa italiana, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis secondo quanto riportato da “Sportmediaset” avrebbe avanzato l’ipotesi di non giocare Juventus-Napoli. Il motivo? A livello economico le entrate sarebbero decisamente più basse rispetto al passato, oltre al fatto che Reggio Emilia, sede della partita, si trova in una regione ad alto rischio Covid-19. L’ipotesi, però, è stata rimandata al mittente e la partita si giocherà regolarmente.