Suning.com, cessione del 20-25% in vista: arriva l’annuncio

Sono state sospese le negoziazioni di Suning.com per via “colloqui di cambio di controllo”: in vista il trasferimento del 20-25% delle azioni totali

TWEET – Nuovo aggiornamento da parte di Titan Sports Plus sulla galassia del gruppo Suning, proprietario dell’Inter. “Le negoziazioni di Suning.com (SZSE: 002024), una società quotata alla Borsa di Shenzhen, è sospesa, a causa di “colloqui di cambio di controllo”. I primi 3 azionisti di Suning.com sono Zhang Jindong (20,96%) Suning Appliance Group (19,99%) e Taobao (19,99%)“.

ANNUNCIO – E ancora. “Suning.com (002024) ha pubblicato un annuncio sulla sospensione delle negoziazioni nella borsa di Shenzhen. Zhang Jindong (20,96%) e Suning Appliance Group (19,99%) prevedono di trasferire il 20-25% delle azioni totali. La principale area di potenziali acquirenti (secondo quanto riferito di proprietà statale) è l’infrastruttura“.